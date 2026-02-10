Раскрыты условия аренды Дурана в "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов назвал подробности перехода нападающего "Аль-Насра" Джона Дурана.

"Аренда Джона Дюрана рассчитана до 30 июня 2026 года. Она с правом выкупа, но это не обязательное условие соглашения. Поэтому на данную тему будем садиться и разговаривать после сезона с теми, кто владеет правами на Джона Дурана. Зарплату ему будет платить "Аль-Наср". Так что несколько разгружаем эту статью расходов", - сказал Зырянов.

В понедельник, 9 февраля, "Зенит" официально объявил о переходе центрального нападающего "Аль-Насра" Джона Дурана на правах аренды до конца этого сезона. Права на 22-летнего форварда сборной Колумбии принадлежат саудовскому клубу до конца июня 2030 года. За команду из Эр-Рияда игрок забил 12 мячей в 18 матчах, а также получил 4 желтые и одну красную карточки.

Первую часть этого сезона футболист провел в аренде в "Фенербахче", за который оформил 5+3 по системе гол плюс пас в 21 игре.