Экс-вратарь ПСЖ: команда уверена в Сафонове больше, чем в Шевалье

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо считает, что на данный момент игроки клуба больше уверены в Матвее Сафонове, чем в Люке Шевалье.

– Жером, вы что-нибудь знали о Матвее Сафонове до его переезда в Париж?

– Если честно, то нет. Но понимал, что он очень популярен в России. Тем не менее, когда «ПСЖ» его подписал, я сразу подумал, что это будет фантастический второй номер, который сможет подменять Доннарумму. Не думал, что Сафонов станет лидером при Джанлуиджи.

Но за это время он многому научился, усердно работал. Сейчас это действительно очень интересный голкипер. И я думаю, что на сегодняшний день команда уверена в Матвее больше, чем в Шевалье. Это самое важное. Я даже придумал ему прозвище - Мастер Дзен!

– Из-за хладнокровия Матвея?

– Да, он всегда спокойный, с позитивным настроем. Кроме того, у Матвея очень сильный язык тела – и нет артистизма. По-французски мы говорим la force tranquille – в переводе «тихая сила». Не знаком с ним лично, но уверен, что Матвей очень силен духом.

А если брать пенальти, то он один из лучших в мире. То, как он действует при 11-метровых и какие сейвы совершает – что-то невероятное! Я такого никогда не видел.

– Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?

– Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, Матвея в команде очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.

И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» – поэтому путь Матвея напоминает о моих временах... Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже – да и во всей Франции, – сказал Алонзо.