Тюкавин раскрыл цели «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин обозначил цели бело-голубых на вторую половину сезона.

© ФК «Динамо»

«Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать весла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее», – заявил Тюкавин.

В полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России динамовцы встретятся с московским «Спартаком». Игры запланированы на март. Что касается РПЛ, то команда под руководством Ролана Гусева после 18 туров замыкает десятку с 21 очком.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 15 встречах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 15 млн евро. Трудовое соглашение форварда с «Динамо» истекает летом 2030 года.