Бензема шуткой спровоцировал Роналду

Форвард Карим Бензема спровоцировал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду шуткой о титуле чемпиона Саудовской Аравии после своего перехода в «Аль-Хиляль». Как сообщает The Telegraph, французский игрок отправил сообщение своему бывшему одноклубнику по «Реалу» после завершения трансфера.

Роналду, который играет за «Аль-Наср», был недоволен тем, что его команда не усилилась в зимнее трансферное окно, в то время как «Аль-Хиляль» подписал Бензема.

Француз написал Роналду сообщение, что не только получил прибавку в зарплате, но и снова выиграет чемпионат, — утверждается в источнике. Это, как предполагается, не вызвало положительных эмоций у Роналду, который стремится к чемпионству. На данный момент «Аль-Хиляль» занимает первое место в Про-лиге с 50 очками, опережая «Аль-Наср» всего на одно очко.