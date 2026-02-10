Галактионов резюмировал выбор нового капитана "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов одобрил решение футболистов команды отдать капитанскую повязку вратарю Антону Митрюшкину. Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу".

Зимой команду покинул капитан Дмитрий Баринов. Было решено провести голосование среди футболистов, по итогам которого капитанскую повязку отдали Митрюшкину, вице-капитанами стали Алексей Батраков и Сесар Монтес.

"Мы с тренерским штабом ознакомились с результатами голосования. Капитан и вице-капитаны победили с преимуществом, это выбор самих ребят, - сказал Галактионов. - Внутри тренерского штаба мы одобрили этот выбор. Капитан - это не просто ношение повязки, а внутренняя ответственность за клуб и перед коллективом. В команде бывает все хорошо, но иногда случаются и спады. Очень важно направлять ребят, объединять их. У нас есть тренерский совет, куда входят опытные футболисты, которые давно находятся в "Локомотиве". Подобный симбиоз и позволяет управлять процессами".

Митрюшкину 30 лет, игрок находился в системе московского "Спартака" до 2016 года, после чего перешел в швейцарский "Сьон". Позднее вратарь выступал за германские клубы "Фортуна" и "Динамо" (Дрезден), а также подмосковные "Химки". Митрюшкин перешел в "Локомотив" летом 2024 года, проведя с тех пор за москвичей 35 матчей, из которых в восьми играх оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.