С «Крыльев Советов» сняли трансферный бан

ПФК «Крылья Советов» закрыл все обязательства по платежам, которые были приостановлены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства «РТ-капитал». В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба.

«Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе», — прокомментировал ситуацию председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев на официальном сайте клуба.

Напомним, что 2 февраля клуб завершил работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал». Общий объем денежных средств, перечисленных компании в счет долговых обязательств за последний год, составил почти 1,1 млрд рублей. Клуб занимал средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, однако не выполнял обязательства по погашению долга на протяжении последних 10 лет.