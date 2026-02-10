В "Ростове" прокомментировали переговоры с "Краснодаром" по защитнику

В "Ростове" прокомментировали переговоры с "Краснодаром" по Вахании
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров подтвердил, что клуб получил предложение от "Краснодара" по защитнику Илье Вахании.
"Да, официальный запрос по Вахании от "Краснодара" поступил. Ведем переговоры. Процесс переговоров обычно долгий. Мы в процессе", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что краснодарский клуб направил официальный запрос на трансфер крайнего защитника Ильи Вахании.
Вахания защищает желто-синие цвета с 2023 года. Контракт 25-летнего игрока сборной России с ростовчанами действует до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне футболист провел за команду 22 матча в чемпионате и Кубке России, забил 2 гола и отдал один ассист.