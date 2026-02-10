В "Ростове" прокомментировали переговоры с "Краснодаром" по защитнику

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров подтвердил, что клуб получил предложение от "Краснодара" по защитнику Илье Вахании.

© Rusfootball

"Да, официальный запрос по Вахании от "Краснодара" поступил. Ведем переговоры. Процесс переговоров обычно долгий. Мы в процессе", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что краснодарский клуб направил официальный запрос на трансфер крайнего защитника Ильи Вахании.

Вахания защищает желто-синие цвета с 2023 года. Контракт 25-летнего игрока сборной России с ростовчанами действует до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне футболист провел за команду 22 матча в чемпионате и Кубке России, забил 2 гола и отдал один ассист.