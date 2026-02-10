Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, какие у него ожидания от второй части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

— Как оцените свою форму?

— Надо ещё набирать и готовиться к чемпионату.

— Какие у вас ожидания от второй части РПЛ?

— Идти от игры к игре, выигрывать и становиться чемпионом — сказал Дивеев в интервью пресс-службе РПЛ.

Дивеев стал игроком «Зенита» в это трансферное окно. Прежде он выступал за ЦСКА.