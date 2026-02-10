Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от трансфера Джона Дурана

Стрепетов о Дуране в «Зените»: «У Джона в биографии есть разные характеристики. В Петербурге другой климат – будет поспокойнее себя вести»
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от трансфера Джона Дурана.
«Зенит» арендовал колумбийского форварда у «Аль-Насра» до конца сезона.
«У Джона Дурана есть разные характеристики в биографии, интересно, сможет ли «Зенит» с этим справиться, в какую компанию он попадет. То, что пригласили центрфорварда, конкурента Саше Соболеву – это да. Самое главное, чтобы он реально принес пользу, а не просто пришел поиграть несколько месяцев в аренде. Я думаю, его очень хорошо должны встретить и легионеры, и российские футболисты «Зенита», чтобы он сразу влюбился в нашу команду, в стадион, в наш город. Что касается его отрицательных черт, то в Петербурге другой климат, и Дуран будет вести себя поспокойнее», – сказал Стрепетов.
