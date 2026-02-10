Клуб Слуцкого потерял шансы на выход в плей‑офф азиатской Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура элитного дивизиона азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и японская «Матида Зельвия». Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты японской команды.

На третьей минуте защитник «Матиды Зельвия» Юки Сома открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 88-й минуте Сома оформил дубль и удвоил преимущество своей команды.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 11-е место из 12 в турнирной таблице Восточного региона Лиги чемпионов АФК. В активе подопечных Леонида Слуцкого четыре очка в семи играх. «Матида Зельвия» располагается на второй строчке. У команды 14 набранных очков.