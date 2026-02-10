«Спартак» не смог обыграть «Астану»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и «Астана» из Казахстана. Игра проходила в Дубае. Матч закончился со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Счёт в матче открыл на 10-й минуте защитник «Спартака» Александер Джику. На 71-й минуте защитник «Астаны» Карло Бартолец восстановил равновесие.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 21 февраля. 23 февраля команда Хуана Карлоса Карседо проведёт матч с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.