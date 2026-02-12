«Локомотив» расторг контракт с защитником

$77.4692.47

«Локомотив» расторг контракт с Кузьмичевым. Защитник провел 25 матчей в клубе за 3,5 года

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым.

«Футбольный клуб «Локомотив» и 25-летний центральный защитник Иван Кузьмичев договорились о досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон. В стан железнодорожников защитник перешел в сентябре 2022 года, сыграл за основную команду нашего клуба 25 матчей. В 2024 году Кузьмичев на правах аренды перешел в «Торпедо», а в 2025 году – в «Родину». Благодарим Ивана за период, проведенный в «Локомотиве», и желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Локомотива».

