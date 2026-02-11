Уэйн Руни раскритиковал известного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Руни о болельщике, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Он будет опустошен, если это произойдет – он станет никому не нужным. Он действует мне на нервы»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о болельщике, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.
Вчера команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ (1:1), прервав серию из 4 побед. Таким образом, челлендж болельщика Фрэнка Илетта вновь обнулился.
Перед игрой Руни ответил на вопрос о том, подстриг бы он волосы болельщику, если бы «Юнайтед» выиграл.
«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и «Ман Юнайтед», которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня. Держу пари, он будет опустошен, если «Ман Юнайтед» выиграет, потому что он станет никому не нужным», – сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.
Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, от этого проще жить. Так получаю больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, от этого проще жить. Так получаю больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде