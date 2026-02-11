Уэйн Руни раскритиковал известного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о болельщике, обещавшем не стричься, пока манкунианцы не выиграют 5 матчей подряд.

Вчера команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ (1:1), прервав серию из 4 побед. Таким образом, челлендж болельщика Фрэнка Илетта вновь обнулился.

Перед игрой Руни ответил на вопрос о том, подстриг бы он волосы болельщику, если бы «Юнайтед» выиграл.