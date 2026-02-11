«Марсель» объявил об отставке Де Дзерби «по взаимному согласию»

Отмечается, что сотрудничество прекращено по взаимному согласию.

«После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в руководстве клуба — с владельцем, президентом, техническим директором и Де Дзерби — было принято решение сменить тренера первой команды.

Это было трудное коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения в интересах клуба для того, чтобы решить задачи в оставшейся части сезона.

«Марсель» хотел бы поблагодарить Де Дзерби за его преданность, самоотверженность, профессионализм и серьезность, что особенно проявились в завоевании командой второго места [в Лиге 1] в сезоне-2024/25», – говорится в заявлении клуба.

После 21 тура «Марсель» занимает в текущем чемпионате Франции 4-е место.

На общем этапе Лиги чемпионов «олимпийцы» финишировали 25-ми и не попали в плей-офф.