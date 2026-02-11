Отмечается, что сотрудничество прекращено по взаимному согласию.
«После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в руководстве клуба — с владельцем, президентом, техническим директором и Де Дзерби — было принято решение сменить тренера первой команды.
Это было трудное коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения в интересах клуба для того, чтобы решить задачи в оставшейся части сезона.
«Марсель» хотел бы поблагодарить Де Дзерби за его преданность, самоотверженность, профессионализм и серьезность, что особенно проявились в завоевании командой второго места [в Лиге 1] в сезоне-2024/25», – говорится в заявлении клуба.
После 21 тура «Марсель» занимает в текущем чемпионате Франции 4-е место.
На общем этапе Лиги чемпионов «олимпийцы» финишировали 25-ми и не попали в плей-офф.
Митч Джонсон: «Семь команд представлены несколькими игроками на Матче звезд. У «Сперс» один, а мы ведь неплохо играем против топ-соперников»
«Марсель» объявил об отставке Де Дзерби «по взаимному согласию»
Защитник «Ак Барса» Миллер о Матче звезд КХЛ: «Отличия от НХЛ есть, но все организовано шикарно. В России любят хоккей»
Митч Джонсон: «Семь команд представлены несколькими игроками на Матче звезд. У «Сперс» один, а мы ведь неплохо играем против топ-соперников»
«Марсель» объявил об отставке Де Дзерби «по взаимному согласию»
Защитник «Ак Барса» Миллер о Матче звезд КХЛ: «Отличия от НХЛ есть, но все организовано шикарно. В России любят хоккей»