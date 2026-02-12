Президент УАФ запросил срочную встречу с главой ФИФА из-за его слов о России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Times.

Оба представителя находятся на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе, который проходит 12 февраля.

Шевченко планирует донести до главы ФИФА, что возвращение российских сборных и клубов в любой форме является неприемлемым, пока продолжается конфликт на Украине, так как допуск будет использован Россией как инструмент «мягкой силы» для расширения своего влияния.

2 февраля президент ФИФА Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.