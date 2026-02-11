Нападающий «Пари НН» перешел в «Краснодар»

Уругвайский нападающий Хуан Боселли перешел из нижегородского «Пари НН» в «Краснодар», сообщает пресс‑служба краснодарского клуба.

© ФК «Краснодар»

Соглашение с 26‑летним футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Боселли выступал за «Пари НН» с 2023 года. За это время он сыграл за команду в 75 матчах, в которых забил 24 мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.