Футбольный агент объяснил, почему игрок "Пари НН" не подходит "Краснодару"

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный переход вингера "Пари НН" Хуана Боселли в "Краснодар".

© ФК "Пари НН"

По словам Гурцкая, Боселли играет на себя и подходит для маленькой команды. Этот игрок - не краснодарская история.

- Мне футболист Боселли нравится только для маленькой команды. Потому что он очень сосредоточен на себе. Он влюблён в себя и играет как будто перед зеркалом. Он не играет на команду, не играет в пас. Это вообще не краснодарская история. Просто вообще. Абсолютно не краснодарская история, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

Ранее сообщалось, что вингер "Пари НН" Хуан Боселли в зимнее трансферное окно перейдет в "Краснодар" за 75 миллионов рублей. Контракт уругвайского футболиста с нижегородцами рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне легионер забил десять мячей в составе волжан во всех турнирах.

По итогам 18 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. "Краснодар" возглавляет таблицу с 40 баллами.