Комментатор Орлов обнаружил новую проблему "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскрыл новую проблему петербургского "Зенита".

© Rusfootball

По словам Орлова, защитники "Зенита" перестали разговаривать друг с другом и это стало проблемой для команды.

- Что бросилось в глаза, защитники "Зенита" не разговаривают друг с другом. Они должны кричать, подсказывать: "Сзади", "Туда беги" и так далее. И вратарь тоже должен активно участвовать, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам Зимнего кубка РПЛ обладателем трофея стал ЦСКА, серебряные медали завоевало московское "Динамо", а бронзовые - "Краснодар". Петербургский "Зенит" занял последнее место. На товарищеском турнире команда Сергея Семака одержала победу над московским "Динамо" (2:1), а также уступила "Краснодару" (0:3) и "армейцам" (2:2; 3:4 - пен.).

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, а трофей впервые в истории завоевали "быки". После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на один балл.