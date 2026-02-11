Смертин рассказал об успехах больного раком Алдонина в паделе

Алексей Смертин рассказал об успехах Евгения Алдонина в паделе и о внешнем сходстве с ним.

© Sports.ru

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.