Вратарь «Акрона» ответил, на какую команду РПЛ похож китайский «Далянь Инбо»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский высказался о контрольном матче с китайским «Далянь Инбо» (2:1).

— Ты отыграл весь матч с «Далянь Инбо». Как тебе в целом игра? Доволен ли действиями команды и своими?

— Хорошая игра, было много моментов. Китайцы довольно хорошо комбинировали, нужно отдать им должное. Наши действия тоже очень понравились: сделали всё, что запланировали перед игрой. Мы знали, что они будут уходить на большие пространства за счёт коротких передач. Наши защитники хорошо справлялись.

— Если перекладывать на РПЛ, то на кого «Далянь» похож из наших соперников?

— Скорее всего, на «Краснодар». Может, «Сочи». Похожи на южную команду, которая больше работает с мячом, — приводит слова Тереховского официальный сайт «Акрона».