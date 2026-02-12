«Ливерпуль» интересуется игроком «Милана»

Английский «Ливерпуль» интересуется нападающим итальянского «Милана» Кристианом Пулишичем. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ливерпуль» следит за Кристианом Пулишичем. Его контракт истекает в 2027 году (€ 4 млн + € 1 млн в качестве бонусов), хотя у «Милана» есть односторонняя опция продления до 2028 года. Пулишич доволен своим положением в «Милане», но ожидал продления контракта, которое «Милан» до сих пор не предлагал», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Кристиан Пулишич провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Также на его счету три игры и два гола в Кубке Италии.