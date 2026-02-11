Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего голкипера петербургского "Зенита" на данный момент.

По словам Орлова, лучшим голкипером "Зенита" на данный момент является Богдан Москвичев.

- Я считаю, что самый перспективный вратарь "Зенита" сейчас — это Москвичёв. Он не только моложе, он по игре и игровым качествам [лучше], - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В нынешнем сезоне Богдан Москвичев не провел ни одного официального матча за петербургский "Зенит" - голкипер восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за "Оренбург", а ранее был игроком "Чайки". Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2029 года.