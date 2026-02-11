Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря "Зенита"

Орлов назвал лучшего голкипера "Зенита" на данный момент
Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего голкипера петербургского "Зенита" на данный момент.
По словам Орлова, лучшим голкипером "Зенита" на данный момент является Богдан Москвичев.
В нынешнем сезоне Богдан Москвичев не провел ни одного официального матча за петербургский "Зенит" - голкипер восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за "Оренбург", а ранее был игроком "Чайки". Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2029 года.