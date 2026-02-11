"Спартак" продлил контракт с игроком

Московский "Спартак" активировал опцию продлению контракта с одним из своих футболистов.

© Rusfootball

По информации источника, московский "Спартак" активировал опцию продления контракта с Александром Максименко до лета 2027 года, по окончании сезона клуб будет вести переговоры с футболистом о долгосрочном продлении соглашения.

Александр Максименко выступает за столичный клуб с лета 2018 года, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 216 матчей, пропустил 246 мячей и сохранил ворота "сухими" в 72 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего голкипера в 5 миллионов евро.