Клуб, за который играет Кокорин, сменил главного тренера

Кипрский футбольный клуб «Арис» на официальном сайте объявил о назначении Лиасоса Луки на пост главного тренера команды.

Контракт с 46‑летним кипрским специалистом рассчитан до конца сезона. Лука сменил в должности белоруса Артема Радькова, сотрудничество с которым было расторгнуто по соглашению сторон.

«Арис» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, на 14 очков отставая от лидирующей «Омонии».

Лука возглавлял «Арис» с лета 2019 по февраль 2022 года, под его руководством в сезоне‑2020/21 клуб добился повышения в классе и вернулся в высший дивизион.

За команду из Лимасола выступает российский нападающий Александр Кокорин.