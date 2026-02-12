Игрок "Спартака" может перейти в "КАМАЗ"

Полузащитник "Спартака" может перейти в "КАМАЗ"
"КАМАЗ" может арендовать полузащитника "Спартака".
По информации источника, стороны находятся на стадии активных переговоров по поводу аренды Максима Лайкина.
Российский футболист является воспитанником московского "Спартака". Всего за основной состав клуба опорный полузащитник провел 3 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.