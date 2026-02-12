Игрок "Спартака" может перейти в "КАМАЗ"

"КАМАЗ" может арендовать полузащитника "Спартака".

© Rusfootball

По информации источника, стороны находятся на стадии активных переговоров по поводу аренды Максима Лайкина.

Российский футболист является воспитанником московского "Спартака". Всего за основной состав клуба опорный полузащитник провел 3 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.