Выяснилось, когда Захарян вернется к тренировкам с "Реал Сосьедад"

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян начнет тренироваться с командой на поле в четверг. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Захаряна небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву.

"Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы", - сказал Мундуате.

Захаряну 22 года. За "Реал Сосьедад" полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.