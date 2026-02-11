Экипировщик «Арсенала», уволенный за критику Израиля, обвинил клуб

Бывший экипировщик «Арсенала» Марк Бонник, уволенный за критику Израиля в соцсетях, обвинил клуб в отсутствии ценностей.

Бонник был уволен из лондонского клуба в декабре 2024 года после 22 лет работы после серии постов в поддержку Палестины с упоминанием «этнических чисток» и «еврейского превосходства». В мае 2025-го он подал в суд, поскольку счел свое увольнение «дискриминационным». В судебном иске Бонник заявил: «Израиль – государство апартеида. Я был уволен не за недостойное поведение, а за выражение скорби и возмущения по поводу геноцида. Я ни о чем не жалею. «Арсенал» должен извиниться, восстановить меня в должности и выступить против антипалестинского расизма».

– Думаю, «Арсенал» просто поставил прибыль выше людей. Разговоры ничего не стоят. Слова ничего не стоят. Все дело в честности. Легко сказать что-то, но нужно что-то делать. Вы должны следовать своим ценностям, а не просто говорить: «О, вот и вы. Вот милая небольшая фраза». Нет. Даже в «Арсенале» я ходил на собрания и все такое и, услышав нынешнюю формулировку, думал: «О, нет. Дело не в этом. Вы этого не делаете».

– Что бы вы сказали руководству «Арсенала»?

– Во-первых, я бы попросил их взглянуть на себя со стороны, пересмотреть этот вопрос, увидеть, что они сделали. Кроме того, я попросил бы их провести независимую экспертизу и спросить себя: «Что мы сделали не так? Как мы можем это исправить? Как мы можем быть уверены, что не повторим те же ошибки и не заставим других пройти через то, через что заставили пройти Марка?»

И клуб, и футбольная ассоциация позже признали, что я не антисемит, мои комментарии посчитали не подстрекательскими и не оскорбительными, а политическими. Для меня это вопрос морали, человечности, честности. Это отмена. Люди не хотят слышать некоторые вещи, – сказал Бонник в интервью Raw Politik.