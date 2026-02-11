"Торпедо" подпишет игрока "Ростова"

Главный тренер московского "Торпедо" Олег Кононов сообщил о новом трансфере клуба.

Российский специалист заявил, что в ближайшее время игрок Даниил Уткин подпишет контракт с "Торпедо".

"Думаю, уже завтра-послезавтра мы решим вопрос по Уткину с клубом. Думаю, он продолжит выступления в "Торпедо", - сказал Кононов "Чемпионату".

На данный момент Даниил Уткин выступает в составе калининградской "Балтики" на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел 2 матча за калининградский клуб, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.