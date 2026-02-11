"Торпедо" подпишет игрока "Ростова", сообщил Кононов
Главный тренер московского "Торпедо" Олег Кононов сообщил о новом трансфере клуба.
Российский специалист заявил, что в ближайшее время игрок Даниил Уткин подпишет контракт с "Торпедо".
На данный момент Даниил Уткин выступает в составе калининградской "Балтики" на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел 2 матча за калининградский клуб, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.