Ислам Махачев выбрал лучший гол в футболе

Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»

Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе.

© Global Look Press
«Наверное, когда Ибрагимович через себя забил. Очень красиво, как он поймал момент, когда вратарь вышел. С такой дистанции тяжело попасть, а он еще и через себя забил», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».

Златан Ибрагимович забил через себя в товарищеском матче сборной Швеции против сборной Англии в ноябре 2012 года.

