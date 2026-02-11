Ислам Махачев выбрал лучший гол в футболе

Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе.
«Наверное, когда Ибрагимович через себя забил. Очень красиво, как он поймал момент, когда вратарь вышел. С такой дистанции тяжело попасть, а он еще и через себя забил», – сказал Махачев в интервью «Матч ТВ».
Златан Ибрагимович забил через себя в товарищеском матче сборной Швеции против сборной Англии в ноябре 2012 года.
