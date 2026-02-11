Кононов анонсировал изменения в составе и игре «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов анонсировал изменения в составе и игре чёрно-белых в весенней части текущего сезона.

«В плане состава «Торпедо» весной точно изменится. Возможно, и в плане игры тоже. Допускаю, что где-то тактическая схема будет меняться. Но глобально требования остаются такими же, как и раньше», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Торпедо» после 21 тура Лиги Pari занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-белые сыграют с «Черноморцем» на выезде.