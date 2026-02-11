Комментатор Орлов ответил, есть ли в «Зените» перебор с бразильцами

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о большой численности бразильской диаспоры в «Зените».

— Не кажется ли вам, что с бразильцами в команде уже перебор?

— По всем законам футбольных коллективов бразильцев чересчур много (смеётся). Конечно, у нас столько бразильцев… Даже кандидаты в сборную Бразилии играют! Но что тут [поделать], такое решение клуба. А клуб — это и тренерский штаб, главный тренер. Это их решение. Сейчас всё-таки колумбиец появится, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.