«Локомотив» интересуется игроками «Ростова» и «Акрона»

Московский «Локомотив» запросил информацию об условиях потенциального трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова», а также Дмитрия Пестрякова из «Акрона». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все три игрока наравне с Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов» присутствуют в шорт-листе московского клуба. Вполне возможно, что по одному из них будет сделано конкретное предложение о переходе.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявлял, что команде нужна свежая кровь.