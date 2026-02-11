Мостовой оценил трансферы ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой заявил, что московский ЦСКА хорошо усилился перед стартом весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Конечно ЦСКА сделал хорошее приобретение. Баринова взяли, Гонду. Нападающий армейцам всегда нужен последние годы, а в середину поля, разумеется, тоже нужен человек», — сказал Мостовой.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.