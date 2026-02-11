Экс-гендир «Спартака» назвал главный фактор низкой результативности Соболева

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил перспективы форварда «Зенита» Александра Соболева во второй части чемпионата России.

– У Соболева совсем расклеилось в Зените. Как вы считаете, может он ли летом вернуться в московский «Спартак»?

- Его возвращение невозможно, потому что его продали. Он не в аренде. У него контракт. По поводу результативности – у Соболева всего 5 мячей за первую половину сезона, но я не считаю, что у него что-то там расклеилось. Он просто мало играл – в этом вся причина.

– Может быть Соболеву стоит уйти в аренду на вторую часть нынешнего сезона, чтобы обрести уверенность в себе?

– А его сейчас не отпустят из клуба – он один центральный нападающий.

– «Зенит» арендовал колумбийского нападающего Джона Дурана. Ждете ли, что Александр сможет составить ему конкуренцию?

– Я думаю, там не конкуренция будет, а работа, как говорится, на двоих. Два форварда, много игр, могут быть травмы – разногласий не будет.

В текущем сезоне Соболев провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Аренда нападающего «Аль-Насра» Дурана в «Зенит» рассчитана до конца сезона 2025/26.