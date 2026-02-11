Сербский журналист назвал главную цель Станковича

Журналист из Сербии Иван Цветкович рассказал о трансферное компании «Црвены Звезды» под руководством Деяна Станковича.

«Маркиньос из «Спартака» - главная трансферная цель Станковича, летом «Црвена» всеми силами попытается заполучить его. Не думаю, что этот трансфер состоится, но тренер очень хочет видеть Маркиньоса в своей команде» - сказал Цветкович.

Маркиньос выступает за московский «Спартак» с августа 2024 года. Изначально контракт с клубом был подписан на три года. Но 30 июля прошлого года соглашение было продлено до 30 июня 2029 года. Дебют бразильского полузащитника состоялся 5 августа 2024 года в матче 3 тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов». Первый гол Маркиньос забил 15 апреля 2025 в полуфинале Кубка России против «Урала». По итогам 2025 года был признан лучшим игроком «Спартака» по результативным действиям. Всего за «Спартак» бразилец провёл 56 матчей и забил 7 голов.

По итогам первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место с 29 очками на своём счету. Первый матч после зимней паузы красно-белые проведут 1 марта на выезде против «Сочи».