Полузащитник «Спартака» выбрал лучшего игрока, против которого играл

Роман Зобнин назвал лучшего игрока, против которого играл
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал лучшего игрока, против которого когда-либо играл. Зобнину предлагалось выбрать одного из двух футболистов в формате «вопрос-ответ».
— Иньеста или Суарес?
— Иньеста.
— Иньеста или Лукаку?
— Уф… Ну с учётом того, сколько нам Лукаку проблем доставил, наверное, Лукаку.
— Лукаку или Салах?
— Лукаку.
— Лукаку или Модрич?
— Тяжёлый выбор. Лукаку.
— Лукаку или Бернарду Силва?
— Лукаку.
— Лукаку или Халк?
— Лукаку.
— Лукаку или Марсело?
— Марсело тоже, помню, возил нас. Прям вообще… На левом фланге. Лукаку.
— Лукаку или Де Брёйне?
— Тоже выбор очень тяжёлый. Де Брёйне.
— Де Брёйне или Промес?
— Промес! Конечно, Промес (смеётся)! Бесспорно, — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».
