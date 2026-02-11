Россиянин признан лучшим судьей недели в чемпионате ОАЭ

Российский арбитр признан лучшим судьей недели в чемпионате ОАЭ
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на достижение арбитра Сергея Карасева.
"Я не удивлен, что Сергей показал там высокое качество и получил признание судьи тура. Он опередил опытного коллегу из Германии, который сейчас активно работает на матчах ФИФА и УЕФА", - сказал Мажич "Матч ТВ".
Сергея Карасева признали лучшим арбитром недели в чемпионате ОАЭ. В игре между думайским "Аль-Насром" и "Аль-Васлом" российский судья предъявил пять желтых карточек и получил 71% голосов в опросе, проведенном Sport 4 All.
46-летний Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году.