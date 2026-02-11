Нападающий «Барселоны» пропустит полуфинал Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд не сыграет в первом матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из‑за повреждения, сообщает пресс‑служба каталонского клуба.

© Матч ТВ

Встреча состоится в четверг в Мадриде. Англичанин испытывает дискомфорт в левом колене после удара, полученного в субботней игре чемпионата Испании против «Мальорки» (3:0).

Рэшфорд провел 34 матча за «сине‑гранатовых» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач.

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» смотрите с 22:30 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.