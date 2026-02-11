Игрок «Ливерпуля» высказался об адаптации к АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался об адаптации к английской Премьер-лиге.

«Думаю, сейчас я уже в лучшем положении, чем в начале, потому что, мне кажется, я стал немного сильнее. Я много времени провожу в тренажерном зале! Но мне также помогают единоборства на поле, тренировки и дополнительная работа после тренировок. Это помогает мне и в играх, особенно в матчах Премьер-лиги. Я просто хочу продолжать становиться лучше, сильнее и выносливее. Это может только помочь мне стать ещё лучше. Приятно играть в такой интенсивный футбол, потому что я могу бегать, могу бороться, и мне нравится демонстрировать это на поле. Мне просто потребовалось немного времени, чтобы достичь того, чего я достиг сейчас, но я не хочу останавливаться на этом», — приводит слова Вирца официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Флориан Вирц провёл 24 матча, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи.