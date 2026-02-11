Объявлены соперники женской сборной России на сборе в ОАЭ

Женская сборная России по футболу проведет три товарищеских матча на учебно‑тренировочном сборе в ОАЭ, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

© РФС

Сбор пройдет с 24 февраля по 7 марта. Сборная России сыграет в Шардже против команд Танзании (28 февраля), Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).

— Планы на февральский сбор определены. С удовольствием воспользуемся возможностью принять участие в международном турнире и провести три матча с интересными соперниками. Нам удалось получить записи матчей с участием сборных Танзании, Ганы и Гонконга, сейчас занимаемся их изучением, — сказал главный тренер национальной команды Юрий Красножан.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.