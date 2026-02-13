Баринов оценил работу комментаторов

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов оценил работу спортивных комментаторов.

По словам Баринова, он считает, что комментаторы в последнее время стали нормально работать и его все устраивает.

- На самом деле, в последнее время нормально стали комментировать. Плюс-минус все нравятся.

Не могу кого-то обидеть. Ну, Костя Генич чуть-чуть меня недохваливает. А так, в целом, нормально (смеется) - сказал Баринов в интервью Тимуру Журавелю.

Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро. Контракт полузащитника c "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона и футболист отказался его продлевать. С "армейцами" россиянин заключил соглашение до лета 2029 года. Баринов является воспитанником "Локомотива" и провел за клуб всю карьеру до перехода в ЦСКА.