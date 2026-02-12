Эмиратский "Аль-Васл" отказался продавать игрока в российский клуб

"Аль-Васл" отклонил предложение российского клуба по трансферу защитника.

По информации источника, "Аль-Васл" отклонил предложение российского клуба по трансферу защитника Адриэлсона в размере 8 миллионов евро. Клуб хочет получить за футболиста не менее 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет ЦСКА.

Адриэлсон выступает за "Аль-Васл" с лета прошлого года, всего он провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. Ранее бразильский защитник был игроком "Ботафого", "Спорт Ресифи", "Андерлехта" и "Лиона". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего центрального защитника в 3 миллиона евро.