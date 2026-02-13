"Атлетико" со счетом 4:0 обыграл "Барселону" в первом полуфинале Кубка Испании

Футбольный клуб "Атлетико Мадрид" обыграл "Барселону" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Команды встречались на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу "Атлетико". Счет открыл защитник "Барсы" Эрик Гарсия, забивший гол в свои ворота. На 14-й минуте нападающий хозяев Антуан Гризманн забил второй мяч. На 33-й минуте нападающий Адемола Лукман довел счет до 3:0. В компенсированное к первому тайму время форвард Хулиан Альварес забил четвертый мяч. В начале второго тайма гости смогли забить, но гол был отменен после просмотра VAR. Помимо этого, в конце встречи защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил красную карточку. Ответный матч состоится 3 марта на стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне. В другом полуфинальном матче "Реал Сосьедад" одержал минимальную победу над "Атлетик Бильбао" в гостях с минимальным счетом 1:0. Ответный матч состоится 4 марта. Действующим победителем Кубка Испании (сезона-2024/2025) является Барселона, которая в финале 26 апреля 2025 года обыграла "Реал Мадрид".