Комментатор Орлов раскритиковал игру "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в игре нынешнего "Зенита".

По словам Орлова, ему не нравится, что защитники "Зенита" не участвуют в атаках.

- Что мне не нравилось у "Зенита": защитник постоянно отдавали мяч полузащитникам. А сами мало врезались в атаку, как делают все современные защитники в топ-клубах. Сегодня игроки обороны, когда идут вперёд, это неожиданно для соперника. И эта неожиданность как раз кроется в смыслах игры, чтобы обмануть тактически: где-то освободить фланг, чтобы туда ворвался защитник или полузащитник. Или даже вратарь!, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что по итогам Зимнего кубка РПЛ петербургский "Зенит" занял последнее, четвертое место. Чемпионом товарищеского турнира стал ЦСКА, обладателем серебряных медалей - московское "Динамо", бронзовых - "Краснодар".

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.