Выяснилось, сколько «Краснодар» запросил за Кордобу у бразильского клуба

Футбольный клуб «Краснодар» оценил своего нападающего Джона Кордобу в € 30 млн в ответ на запрос о трансфере от «Флуминенсе». Об этом сообщает Fluminense Xtra в социальной сети X со ссылкой на данные издания Globo Esporte. По данным источника, в бразильском клубе посчитали такую цену завышенной.

Колумбийский форвард выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне Кордоба провёл 24 матча на клубном уровне, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает32-летнего нападающего в € 10 млн.

Действующий контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.