Фанаты ПСЖ ответили журналисту, раскритиковавшему Сафонова

Умение хорошо начинать атаки является важным требованием Луиса Энрике к вратарю своей команды, и прошлым летом наставник парижан попросил клуб приобрести Люку Шевалье, который как раз отличался качественной игрой ногами.

Несмотря на эту способность, в остальном французский голкипер демонстрировал не самый высокий уровень, что сподвигло главного тренера из изменения в последней линии.

Ставший первым номером «ПСЖ» Матвей Сафонов надежно действует на линии, однако с первым пасом у россиянина не всегда ладится, что отметил журналист Ромен Беддук.

«В начале матча с «Марселем» Сафонов очень неуверенно играл ногами, и мне сложно представить, что с таким качеством первого паса он останется №1 при Луисе Энрике. Как по мне, его нынешний статус – это стечение обстоятельств, и когда Шевалье обретет форму, то снова станет основным. Да, во втором тайме он начинал атаки намного лучше, но все равно Шевалье старается играть коротко, даже находясь под давлением, а Сафонов вообще не пытается это делать, когда его прессингуют – он просто лупит вперед, и мяч всегда достается сопернику», – написал журналист.

Многие поклонники парижан не согласились с мнением Беддука.

@NazarioMikkonen: – В плане игры ногами Сафонов значительно прибавил в сравнении с тем, как действовал в первое время. Иногда у него еще проявляются старые плохие привычки, но в целом он стал заметно лучше.@AlexisGufetto: – Тем, кто атакует Сафонова за игру ногами, лучше бы удариться о стену. Ну тогда надо Месси поставить в ворота, если это так важно. Мы и так потеряли Доннарумму, показывавшего уровень лучшего вратаря в мире, заменив его на Шевалье только из-за того, что тот якобы лучше пасует. И что получилось?@21ans2Sursis: – По игре с «Марселем» было заметно, что с первой передачей у Сафонова дела обстоят все лучше и лучше.@Psgpsgpsg33: – Сафонов спокойно играет под давлением, а еще он очень силен, хладнокровен, обладает взрывной реакцией и не боится выходить из ворот. Обожаю его!@DacunhaSeb: – Я просто не понимаю критики некоторых людей в адрес Сафонова. Он хорошо играет – намного лучше, чем Шевалье. Главное, что защитники с ним чувствуют себя спокойно.

@kameliniestaa: – Лично я жду от вратаря не хорошей игры ногами, а важных сэйвов – и в этом плане Сафонов выглядит надежнее.@Banedjoke: – Если кому-то не нравится Сафонов, лучше прямо об этом сказать, а не пытаться придираться по мелочам.@SuppaMika: – Истории про то, что Сафонов плохо начинает атаки, – чистая чепуха. С «Марселем» у него все было нормально в этом отношении, а его критиканам, нашедшим всего пару неточностей за игру, лучше помолчать.@booba705: – В последнем матче действительно не показалось, что у Сафонова есть какие-то проблемы с игрой ногами. Он был хорош. А что касается Шевалье, то у него такой высокий процент точных передач во многом благодаря тому, что почти все эти пасы – на два метра.@steevy99911677: – Игра ногами не так интересна – главное, что Сафонов делает то, чего не делает Шевалье, а именно, ловит и отбивает мяч.@oliv1497: – Цепляться к Сафонову за пару неудачных выносов – это несерьезно. В остальном он все делал правильно и здорово начинал атаки, доводя мяч до партнеров. И в целом он намного сильнее Шевалье.@MisterTop101: – Вратарь в первую очередь должен делать сэйвы, а хорошая работа ног нужна для того, чтобы отталкиваться, когда прыгаешь за мячом. В этом плане Сафонов затыкает Шевалье за пояс.@VerrArtiste93: – Пропаганда в пользу Шевалье такая смешная. Это нулевой вратарь, и даже по качеству игры ногами Сафонов даст ему фору.@Hdkheadlines11: – От вратаря требуется главным образом надежность на линии. У Чеха, Касильяса, Буффона, Де Хеа и Диды процент точных передач был ниже 50, а все они намного сильнее Шевалье.@Hedek_soussi: – Даже Гвардиола отказался от идеи, что ему нужен хорошо пасующий вратарь, взяв в «Сити» Доннарумму. Да и не сказать, что Сафонов так уж плохо начинает атаки.@JoBlack117: – Да, в некоторых случаях мяч после выноса Сафонова летит в аут, но есть немало эпизодов, когда ему удается делать передачи, которые разбивают прессинг соперника. Лично мне нравится, как Матвей отдает длинные пасы на нападающего.@noshman22: – Если бы у Луиса Энрике были претензии к Сафонову по игре ногами, мы бы увидели это. Похоже, подобных претензий просто нет.

В текущем сезоне Сафонов провел 7 матчей в 3 турнирах, пропустив 6 голов.

В последнем поединке с «Марселем» Матвей оформил «сухарь», ставший для него вторым в этой кампании Лиги 1.