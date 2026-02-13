«Пари НН» сообщил о переносе матча с узбекистанской «Согдианой»

Товарищеский матч российского футбольного клуба «Пари НН» с «Согдианой» из Узбекистана не состоится в запланированное время из‑за погодных условий.
Встреча должна была пройти 13 февраля в Белеке и начаться в 11:00 (мск).
— В данный момент решается вопрос о возможном переносе на другое время, — говорится в сообщении «Пари НН».
«Пари НН» 18 туров с 14 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости