«Пари НН» сообщил о переносе матча с узбекистанской «Согдианой»

Товарищеский матч российского футбольного клуба «Пари НН» с «Согдианой» из Узбекистана не состоится в запланированное время из‑за погодных условий.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Встреча должна была пройти 13 февраля в Белеке и начаться в 11:00 (мск).

— В данный момент решается вопрос о возможном переносе на другое время, — говорится в сообщении «Пари НН».

«Пари НН» 18 туров с 14 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.