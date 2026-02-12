Футболист "Ростова" продолжит карьеру в топ-клубе РПЛ

Футболист "Ростова" в летнее трансферное окно перейдет в топ-клуб РПЛ.

По информации источника, в летнее трансферное окно защитник "Ростова" Илья Вахания перейдет в "Краснодар". Футболист прошел медобследование и сегодня, 12 февраля, подпишет контракт с "быками" до лета 2030 года.

Илья Вахания выступает за "Ростов" с лета 2023 года - всего защитник провел за ростовчан во всех турнирах 97 матчей и записал на свой счет 4+7 по системе "гол+пас". Ранее защитник был игроком петербургского "Зенита".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро. На счету защитника семь матчей в составе национальной сборной России и один забитый мяч.