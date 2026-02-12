Станкович проводил время с сербами из ЦСКА, пока работал в «Спартаке»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал, что во время работы в «Спартаке» проводил встречи с защитником ЦСКА Миланом Гайичем экс‑полузащитником армейского клуба и «Зенита» Сашей Зделаром.

© ФК «Спартак»

В ноябре «Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. После этого серб вновь возглавил «Црвену Звезду».

— Гайич сказал в интервью, что вы часто собирали сербских футболистов в Москве и водили их на обед или ужин.

— Эракович был далеко. А с Гайичем и Зделаром мы встречались и садились за стол. Знаете, мы были как бы своими. Гайич — парень, который два с половиной года провел рядом со мной постоянно и сыграл немало отличных матчей. Даже травмированный и обиженный он выходил на поле, каким бы ни было состояние, — приводит слова Станковича Maxbet Sport.

Ранее Гайич играл у Станковича в «Црвене Звезде» с 2019 по 2022 год.

