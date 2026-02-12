«Урал» арендовал игрока «Крыльев Советов»

Полузащитник "Крыльев Советов" перешел в клуб из Первой Лиги на правах аренды.

Пресс-служба ФК "Урал" сообщает, что футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня будет выступать за уральцев на правах аренды.

- Дмитрий Иванисеня на правах аренды переходит в "Урал". Футболист арендован у "Крыльев Советов" и будет выступать за нашу команду до конца нынешнего сезона, - сообщает пресс-служба "Урала".

Дмитрий Иванисеня выступает за самарские "Крылья Советов" с лета 2021 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 65 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 350 тысяч евро.

После 21 сыгранного тура екатеринбургский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 41 баллом в своем активе.